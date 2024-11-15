◆２０２６年北中米Ｗ杯アジア最終予選第５戦インドネシア０―４日本（１５日、インドネシア・ジャカルタ）３勝１分けでＣ組１位の日本（ＦＩＦＡランキング１５位）はインドネシア（同１３０位）と対戦した。４―０で快勝し、最終予選４勝１分け負けなし。日本代表記録を更新する２６試合連続得点をマークした。森保一監督は試合後、序盤に相手の攻撃をしのいだことが試合の流れを引き寄せたと力説。「最初のビッグチャン