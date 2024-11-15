2位のオーストラリアとの勝ち点は7差に森保一監督率いるサッカー日本代表（FIFAランク15位）は11月15日、北中米ワールドカップ（W杯）アジア最終予選の敵地インドネシア戦（同130位）に4-0で勝利した。2位のオーストラリアに勝ち点7差をつける独走体勢を築いた森保一監督は「本当に嬉しいです。もう超アウェーの中の試合で本当に厳しい環境でしたけど、スタジアムにもたくさんの日本人サポーターが来てくださって、DAZNでたくさ