【ソウル、台北聯合ニュース】野球の国際大会「プレミア１２」は１５日、台湾の台北ドームで１次リーグＢ組第３戦が行われ、韓国は日本に３―６で敗れた。韓国は二回に先制点を奪うも、その裏に２点を失って逆転を許した。１―２で迎えた四回表に同点に追いつき、五回表にさらに１点を追加し３―２と勝ち越しに成功したが、五回裏に再度逆転され、その後も点差を広げられた。各組上位２チームが２次リーグに進むが、韓国は１勝