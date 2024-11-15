◇W杯北中米大会アジア最終予選C組日本4−0インドネシア（2024年11月15日インドネシア・ジャカルタ）サッカー日本代表（FIFAランク15位）は15日、26年W杯北中米大会アジア最終予選でインドネシア（同130位）を4−0で下した。アウェーで大きな勝利を手にし、勝ち点を13に伸ばした。1点リードの前半40分、MF南野拓実（モナコ）は左足で追加点を奪った。国際Aマッチ通算得点24点目。日本の同ランキングで中村俊輔と並び10位タ