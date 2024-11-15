Ｚ世代の“ネオ昭和”発信アーティスト兼インフルエンサーとして活動する阪田マリン（２３）が１５日、都内で行われた「スカパー！昭和純喫茶バスツアー」に登場した。“昭和１００年”に当たる２０２５年を前に、１１、１２月に実施される同局の特集「スカパー！昭和テレビ」の一環で開催。「昭和の喫茶店」をコンセプトに、ＮＨＫホールや東京タワー、銀座や日比谷といった東京の昭和エンタメスポットを巡りながら、同乗のフ