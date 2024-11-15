「Ｗ杯アジア最終予選、インドネシア代表０−４日本代表」（１５日、ジャカルタ）世界ランキング１５位の日本が大アウェーの中、同１３０位のインドネシアに盤石の勝利をあげた。前半３５分にオウンゴールで先制すると、その後は着実に追加点を重ねた。これで最終予選５試合を終えて４勝１分。Ｃ組首位で勝ち点を１３に伸ばし、２位オーストラリアとの差を７に広げ独走態勢に入った。試合開始前からどしゃぶりの大雨が降りし