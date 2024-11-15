日本維新の会代表選への出馬を表明する金村氏＝１５日、国会内日本維新の会の金村龍那副幹事長（４５）＝衆院比例南関東＝は１５日、国会内で会見し、党代表選（１７日告示、１２月１日投開票）に立候補すると正式に表明した。全国政党への進化を掲げ「誰よりも覚悟と責任、そして情熱を持ってこの党の改革に取り組んでいきたい」と訴えた。公示前から６減の３８議席にとどまった衆院選での敗北を受け、党の再建策を争点に掲げ