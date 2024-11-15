スキンケアブランド｢Yunth(ユンス)｣は、次世代型の生レチノール×Wの有効成分を配合した濃密美容液｢生VAダーマ美容液｣を、2024年12月2日(月)より、全国のバラエティストア、ショッピングモール、公式サイトにて新発売いたします。Yunthの独自の製剤化技術で実現した新スキンケアアイテム。ぜひ、最後までご覧ください。 生レチノール美容液 価格:4,950円(税込) Yunthの独自の製剤化技術で、100％純粋な