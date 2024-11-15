北朝鮮メディアは15日、金正恩総書記が無人機の攻撃試験を視察し、1日も早く無人機の量産体制を確立するよう指示したと報じた。金総書記が急ぐ「ドローン開発」そのキーマンが東南アジアのカンボジアに潜伏しているとの情報を得た。その人物とは表向きは北朝鮮の“外交官”として駐カンボジア大使館に勤務するパク（朴）氏。国連の制裁を破りドローンの備品を調達し本国に送っているという。北朝鮮のドローン開発が進めば、ウクラ