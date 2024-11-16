【ジャカルタ時事】米国、カナダ、メキシコで共催されるサッカーの２０２６年ワールドカップ（Ｗ杯）アジア最終予選は１５日、ジャカルタで行われ、Ｃ組の日本は第５戦でインドネシアを４―０で下した。同組首位の日本は４勝１分けで勝ち点１３。１９日には敵地で中国との第６戦に臨む。日本は序盤に相手の勢いに押されたが、前半に鎌田（クリスタルパレス）の突破から先制点を挙げ、南野（モナコ）が追加点。後半も２点を加え