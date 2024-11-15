日本時間２３時１５分に米鉱工業生産指数（10月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 鉱工業生産指数（10月）23:15 予想-0.3%前回-0.3%（前月比) 予想77.3%前回77.5%（設備稼働率)