日本代表は11月15日、北中米ワールドカップ・アジア最終予選でインドネシア代表と敵地で対戦。４−０で勝利を収めた。９月に始まった同予選で、日本は初戦で中国に７−０、バーレーン戦に５−０、サウジアラビアに２−０と開幕３連勝。前節のオーストラリア戦は１−１で引き分けたが、３勝１分の無敗でグループCの首位に立っている。森保ジャパンのスタートのシステムは３−４−２−１で、GKは鈴木彩艶、３バックは右から橋