年収１０３万円を超えると所得税が課される「１０３万円の壁」の見直しを巡り、制度改正を求める国民民主党と、地方の税収減を懸念する総務省側が応酬を繰り広げている。発端は、同党の玉木代表が１３日、「ＴＯＫＹＯＭＸ」の番組で「各自治体の首長に工作をやっている」と同省を名指しで批判したことだ。見直しを行った場合、地方の個人住民税で４兆円程度の減収が見込まれると試算されており、玉木氏は同省が自治体に反対