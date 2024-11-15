◆２０２６年北中米Ｗ杯アジア最終予選第５戦インドネシア０―４日本（１５日、インドネシア・ジャカルタ）Ｃ組１位の日本（ＦＩＦＡランキング１５位）はインドネシア（同１３０位）と対戦。４―０で快勝し、最終予選４勝１分け負けなし。日本代表記録を更新する２６試合連続得点をマークした。流れをつかめずにいた日本だが、前半３５分に試合が動いた。ゴールエリア左からＦＷ鎌田がゴール前に折り返すと、走り込んでき