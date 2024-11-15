2024年クリスマスギフトにもおすすめなバリー(Bally)のウィメンズバッグやシューズを紹介。スイスを想起させるメタルモチーフ付きレザーバッグ注目は、牛などバリーの創業地であるスイスを思わせるメタルモチーフを散りばめたレザーアイテムだ。しなやかなカーフレザーのバッグは、コロンとしたラウンドシェイプを採用。ゴールドカラーのモチーフをフロントの全体に配し、プレイフルな印象に仕上げた。メタルモチーフ×スタッズウ