◆ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３回ＷＢＳＣプレミア１２１次リーグＢ組日本６―３韓国（１５日・台北ドーム）侍ジャパンの巨人・大勢投手が国際試合で初セーブを挙げた。３点差の９回から登板。二ゴロ、右飛、投ゴロで３人で締めた。巨人の守護神が侍の守護神として歩みを進めた。高橋宏（８Ｋ）、隅田（６Ｋ）、藤平（３Ｋ）、大勢（０Ｋ）で計１７Ｋを奪い、３大大会では２３年ＷＢＣ中国戦（東京Ｄ）と並ぶ１７三