俳優の本木雅弘（58）が、15日放送のNHKラジオ第1「佐藤二朗とオヤジの時間」（金曜後8・05）にゲスト出演し、衝撃を受けた人気俳優について語った。パーソナリティーの俳優・佐藤二朗（55）とは同じ「フロム・ファーストプロダクション」所属。初共演は00年9月放送のTBSドラマ「ブラック・ジャック2」だったという。本木は主演のブラック・ジャック。佐藤の役はというと、役名すらない“医師A”。板東英二演じる会社社長に