5回、牧が中前に2点打を放つ＝台北（共同）【台北共同】野球の国際大会「プレミア12」の日本代表が15日、台北ドームで行われた1次リーグB組で韓国を6―3で下し、開幕2連勝を飾った。韓国は1勝2敗。日本は0―1の二回に紅林（オリックス）が2点打。2―3と勝ち越された直後の五回には牧（DeNA）が逆転の2点打を放ち、七回は森下（阪神）の2点本塁打でリードを広げた。先発の高橋宏（中日）は4回7安打2失点で降板。2番手の隅田（西