◆ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３回ＷＢＳＣプレミア１２１次リーグＢ組日本６―３韓国（１５日・台北ドーム）日本が鮮やかな逆転勝利で１次リーグ２連勝を飾った。国際大会はこれで破竹の２１連勝。第２回プレミア１２のスーパーラウンド・メキシコ戦から２１年東京五輪、２３年ＷＢＣ、同年アジアプロ野球チャンピオンシップと続く白星街道を伸ばした。２回に先発・高橋宏が先取点を奪われたが、その裏に紅林が２点適