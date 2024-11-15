日本時間２２時３０分に米ニューヨーク連銀製造業景気指数（11月）、小売売上高（10月）、輸入物価指数（10月）、輸出物価指数（10月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 ニューヨーク連銀製造業景気指数（11月）22:30 予想0.0前回-11.9（ニューヨーク連銀製造業景気指数) 小売売上高（10月）22:30 予想0.3%前回0.4%（前月比) 予想0.3%前回0.5%（自