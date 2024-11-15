【W杯2026アジア最終予選】インドネシア代表 vs 日本代表（ゲロラ・ブン・カルノ・スタジアム）【映像】守田英正の「ダブルまた抜きシュート」日本代表は11月15日、FIFAワールドカップ2026アジア最終予選（3次予選）第5節でインドネシア代表と激突（21時キックオフ）。後半開始早々の48分には3点目を奪った。35分にオウンゴール、40分にMF南野拓実のゴールで一気に2点を奪った日本代表は、後半もアクセル全開。48分には3点目を