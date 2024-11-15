俳優の小沢仁志が１５日放送のフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜・午後９時５８分）に出演した。「顔面凶器」の異名をとるほど強面（こわもて）の小沢だが、この日「俺がディズニーランドが好きで」と話し出し、共演者を驚かせると「俺がディズニーランドに入っちゃいけないって、六法全書には書いてないよ」とポツリ。「絶叫系が嫌いだから好きなのは、イッツ・ア・スモールワールドなわけよ」とカミングアウト。「