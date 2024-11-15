今週の武豊騎手は土日京都で14鞍。マイルチャンピオンシップには豪ゴールデンイーグルを勝利したオオバンブルマイとのコンビで参戦。スプリンターズSは末脚不発も0.6秒差と大負けではなく、ここでもひと脚使えれば上位進出も可能。一発に期待。【アーリントンC】武豊「外に出てからギアが入った」オオバンブルマイが重賞2勝目土日で14鞍●武豊 今週の騎乗馬・11月16日（土）京都4Rセイフウサツキ5Rブラックソンソルト6Rガ