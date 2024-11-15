11月15日、千葉県競馬組合は、船橋競馬所属の森泰斗騎手から 、第9回船橋競馬開催（令和6年11月25日（月）〜11月29日（金））での騎乗をもって、引退することを発表した。なお、森泰斗騎手の引退セレモニーは、12月16日（月）に実施される予定とのこと。【戸塚記念】森泰斗「誠二さんの後押しもあったじゃないかと思う」ヒーローコールが6馬身差圧勝本人からの申し出により引退が決定〈プロフィール〉生年月日1981年1月11日出身