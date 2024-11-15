【モデルプレス＝2024/11/15】FANTASTICSの八木勇征、Travis Japanの中村海人が15日、都内で行われた映画「矢野くんの普通の日々」の公開記念舞台挨拶に池端杏慈、白宮みずほ、新沼凛空、龍宮城の伊藤圭吾、乃木坂46の筒井あやめ、新城毅彦監督とともに出席。中村がある絵文字使用について驚く場面があった。【写真】八木勇征＆中村海人、互いをエスコート◆中村海人、絵文字使用ツッコまれ驚き撮影の思い出を聞かれた中村は、撮影