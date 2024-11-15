「D＆D 〜医者と刑事の捜査線〜」（毎週金曜 夜9時〜9時54分）を放送中。医者Doctor×刑事Detective異端コンビが難事件を解く！母子が同時に事故死!?毒キノコで心臓発作『見えない毒』に隠された殺人―最新医療技術で事件解決！【動画】母子が同時に事故死！？毒キノコで心臓発作『見えない毒』に隠された殺人第5話振り返り毒キノコを食べた若者3人が病院に緊急搬送された。毒性の弱いキノコのはずが、なぜか大城陸（ゆうたろう）