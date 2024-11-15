１０月２７日投開票の衆院選で運動員２人に報酬を渡したとして、大阪府警は１５日、同府太子町議、辻本馨容疑者（５５）（太子町）を公職選挙法違反（運動員買収）容疑で逮捕した。捜査関係者への取材でわかった。辻本容疑者は、大阪１５区で出馬し、比例近畿ブロックで復活当選した自民党の島田智明氏（５４）を支援していた。捜査関係者らによると、辻本容疑者は公示後の１０月２４日、同府河内長野市の飲食店などで知人女性