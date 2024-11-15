当時6歳のジョンベネ・ラムジーちゃんが殺された事件から約30年、Netflixは殺人事件の捜査を検証する3部構成ドキュメンタリーの詳細を発表した。【画像を見る】未来を奪われた17歳の美少女、犯人は遺体写真をインスタで拡散『Cold Case: Who Killed JonBenét Ramsey（原題）』と題されたドキュメンタリーは、美少女コンテストのプリンセス殺害の謎を追いながら、警察当局やメディアが捜査や報道を誤ったのではないかと訴える