笹川友里がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「DIGITAL VORN Future Pix」（毎週土曜 20:00〜20:30）。この番組では、デジタルシーンのフロントランナーをゲストに迎え、私たちを待ち受ける未来の社会について話を伺っていきます。11月9日（土）の放送は、前回の放送 https://news.audee.jp/news/Co3z3mGpYR.htmlに引き続き、アドビ株式会社のCDO西山正一（にしやま・しょういち）さんをゲストに迎え、お届けしました