中国の宇宙貨物船「天舟８号」、１５日深夜打ち上げへ13日、宇宙貨物船「天舟8号」を積み、発射エリアへの移動を終えた運搬ロケット「長征7号遥9」。（文昌＝新華社配信/黄国暢）【新華社文昌11月15日】中国は15日午後11時13分（日本時間16日午前0時13分）、宇宙貨物船「天舟8号」を積んだ運搬ロケット「長征7号遥9」を海南省の文昌宇宙発射場から打ち上げる。ロケットは推進剤注入をすでに完了している。中国有人宇宙プロジェク