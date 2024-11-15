「Maison de FLEUR（メゾン ド フルール）」は、2024年11月16日から『Maison de FLEUR×コリラックマ』コラボコレクション を販売します。数量限定でポストカードも貰えちゃう今年20周年を迎える「コリラックマ」をお祝いした、特別なコレクションが登場。ピンクのリボンでおめかしした「コリラックマ」と、「コリラックマ」のお気に入りのくまのぬいぐるみを主役にした、コラボ限定のオリジナルアートを使用したアイテムを展開。