11月15日20時より、クラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」にて、支援募集を開始した「涼宮ハルヒ」シリーズの新楽曲＆MV制作プロジェクト。目標金額である1000万円を、わずか30分強で達成し、平野綾さん（涼宮ハルヒ）、茅原実里さん（長門有希）、後藤邑子さん（朝比奈みくる）の3人歌唱の表題曲と、ハルヒの3Dモデルを使ったMV制作が確定しました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】本プロジェクトは11