元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄（29）が13日、ランジェリーブランド「ピーチ・ジョン」のゲストモデルとして登場。今冬に新登場する同ブランドの新作ランジェリーを見事着こなして見せた。 【写真】オトナの姿を解放！「本命ランジェリー」を着こなす森香澄にドキッ！ 森は同ブランドの「今、気になるあの人が着こなす冬の本命ランジェリー」という企画にゲスト出演。7種