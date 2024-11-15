サーフビバレッジは、鹿児島県産一番茶とみかんのブレンドティー「みかんと緑茶」を販売中。 サーフビバレッジ「みかんと緑茶」  容量： 500ml希望小売価格： オープン発売日： 2024年10月21日製品サイト： https://surf-bev.com/lineup/surf_mikangreentea サーフビバレッジは、鹿児島県産一番茶とみかんのブレンドティー「みかんと緑茶」を販売中です。【商品特徴】■原料にこだわったブレ