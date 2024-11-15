福島中央テレビは、2023年9月に放送した「FANTASTICS畑全員集合！福島夏野菜スペシャル」に続く第2弾として、「FANTASTICS畑全員集合！福島秋冬野菜スペシャル」を2024年12月14日(土)より3週連続で放送します。 福島中央テレビ「FANTASTICS畑全員集合！福島秋冬野菜スペシャル」  【放送日時】2024年12月14日・21日・28日(土)午後4時30分〜午後5時【放送地域】福島県内※放送直後から民放公式テレビ配信サー