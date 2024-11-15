◇W杯北中米大会アジア最終予選C組日本−インドネシア（2024年11月15日インドネシア・ジャカルタ）サッカー日本代表（FIFAランク15位）は15日、26年W杯北中米大会アジア最終予選でインドネシア（同130位）と対戦。前半35分、同予選初スタメンのFW小川航基（NECナイメヘン）が押し込むような形で先制。同40分にはMF南野拓実（モナコ）の左ミドルで追加点を奪い、前半を2−0で折り返した。均衡を破ったのは、最終予選初ス