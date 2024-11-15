将棋の第50期棋王戦挑戦者決定トーナメント、近藤誠也七段（28）と斎藤明日斗五段（26）の対局が15日、東京・将棋会館で指され、近藤が91手で勝利した。近藤は藤井聡太棋王（22）＝王将など7冠＝との5番勝負の挑戦者を決める挑戦者決定2番勝負まであと1勝。次戦で増田康宏八段（27）と対戦する。振り駒の結果、近藤が先手になり、戦型は3三角型横歩取りへ進んだ。両者浮き飛車で、交換した角もお互いの駒台を行き交う激しい攻