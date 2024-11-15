古くなった掃除機を捨てたいけど、処分の方法が分からない……。そんな人もいるのではないでしょうか。「All About」ガイドで、企業の製品開発のお手伝いやPR支援なども行うコヤマタカヒロが、正しい処分の方法を解説します。（今回の質問）掃除機を捨てたいです。楽に処分するにはどうすればよいですか？（回答）住んでいる自治体によりますが、基本的には燃えないゴミか粗大ゴミとして処分します。また、バッテリーは別で処分し