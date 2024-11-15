Image: Alex Photo Stock / Shutterstock.com 消えちゃうぞー！と言われて初めて知った人も多そうですけどね。米Gizmodo読者投票で今春見事「人類史上最強のアプリ」に選ばれたGoogleマップ。実にさまざまな便利機能が充実していますが、そのひとつが、自分の足しげく通う場所が地図上に表示される「タイムライン（ロケーション履歴）」です。道順を忘れちゃったときにタイムラインの地図を