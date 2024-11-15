15日、明治安田J3リーグ第37節のFC大阪vsSC相模原が東大阪市花園ラグビー場で行われ、ホームのFC大阪が1-0で勝利した。勝利すれば他会場の結果次第でJ2昇格プレーオフ進出が今節決まる5位FC大阪(勝ち点54)。一方、10位SC相模原(勝ち点50)は敗れればプレーオフ進出の望みが絶たれる状況で敵地に乗り込んだ。互いにゴール前を行き来する立ち上がり。9分にはFC大阪がハイプレスからボール奪取し、増田隼司のシュート。ディフレクトし