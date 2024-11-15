福岡県警久留米署は15日、久留米市花畑付近の路上で5日午後7時半ごろ、高校生が見知らぬ男から後を付けられる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は40〜50歳くらいで長髪の白髪交じりに髪の後ろが団子結び。黒色のキャップ帽子をかぶり、赤色の自転車に乗っていたという。