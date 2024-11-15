docomoスマホ「arrows We F-51B」がAndroid 14に！NTTドコモは14日、同社が「2021-2022冬春モデル」として2021年12月に発売した5G対応エントリースマートフォン（スマホ）「arrows We F-51B」（FCNT製）に対してより新しいプラットフォーム「Android 14」へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新を2024年11月14日（木）10時より提供開始したとお知らせしています。更新はスマホ本体のみで無線LAN（Wi-Fi）および携帯電話ネッ