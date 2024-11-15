欧州株騰勢続かず再び軟化、米株先物安が重石 東京時間21:02現在 英ＦＴＳＥ100 8072.03（+0.84+0.01%） 独ＤＡＸ19222.63（-41.07-0.21%） 仏ＣＡＣ40 7299.98（-11.82-0.16%） スイスＳＭＩ 11670.61（-113.04-0.96%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間21:02現在 ダウ平均先物DEC 24月限43725.00（-176.00-0.40%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 24月限5945.75