こちらはNorthrop Grumman（ノースロップ・グラマン）傘下のSpaceLogistics（スペース・ロジスティクス）が打ち上げを予定している宇宙機「Mission Robotic Vehicle（ミッション・ロボティック・ビークル、MRV）」に搭載される2本のロボットアーム。金色のサーマルブランケットに包まれたアームが手前側と奥側に展開されている様子が写っています。【▲ Northrop Grumman（ノースロップ・グラマン）の宇宙機「MRV（Mission Robotic