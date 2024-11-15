[11.15 W杯アジア最終予選グループC第5節](ジャカルタ)※21:00開始主審:ムード・ボニーアディファード副審:サイード・ハセミ、アリレザ・イルドロム<出場メンバー>[日本]先発GK 1 鈴木彩艶DF 3 橋岡大樹DF 4 板倉滉DF 16 町田浩樹MF 6 遠藤航(Cap)MF 8 南野拓実MF 5 守田英正MF 15 鎌田大地MF 7 三笘薫MF 10 堂安律FW 19 小川航基控えGK 12 大迫敬介GK 23 谷晃生DF 2 菅原由勢DF 22 瀬古歩夢MF 14 伊東純也MF 21 旗手怜央MF