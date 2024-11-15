北中米ワールドカップアジア最終予選を戦う日本代表は15日、ジャカルタのゲロラ・ブン・カルノ・スタジアムでインドネシア代表と対戦する。現地時間午後7時(日本時間午後9時)のキックオフを前にスターティングメンバーが発表され、DF橋岡大樹(ルートン・タウン)、FW小川航基(NECナイメヘン)が最終予選初先発を果たした。引き続き3-4-2-1のシステムを採用し、GKは鈴木彩艶(パルマ)で、3バックは左からDF町田浩樹(ロイヤル・ユニ