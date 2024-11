Nothing's Carved In Stoneが2025年2月24日、Zepp DiverCity(TOKYO)にて、2ndアルバム『Sands of Time』の完全再現ライブ<SPECIAL ONE-MAN LIVE “BEGINNING 2025” feat.『Sands of Time』>を開催することが発表となった。◆Nothing's Carved In Stone 画像これは本日11月15日の恒例ワンマンとして実施された<Perfect Sounds 〜For Rare Tracks Lovers〜>にて明らかとなったものだ。再現ライブとしては、2021年に開催した1st