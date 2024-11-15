tofubeatsが自身最大規模となる単独公演＜tofubeats Live at Zepp Haneda 2025＞を2025年1月31日に東京・Zepp Hanedaで開催することを発表した。これは本日、恵比寿The Garden Hallにて豪華ゲストを迎え行われた5年ぶりの全国ツアー＜tofubeats JAPAN TOUR 2024＞の東京公演内で発表されたニュース。チケットのオフィシャル先行受付は、本日11月15日21時から11月24日 23時59分まで。＜tofubeats Live at Zepp Haneda 2025＞2025年1