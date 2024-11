NEMOPHILAが、新体制になって初のアルバム、バンドとしては4枚目のアルバム『Apple of my eye』を2025年1月22日(水)にリリースすることが決定した。『Apple of my eye』とは、とても大切な存在・物という意味であり、メンバーの想いとえエネルギーが強く感じられる仕上がりとなっている。またそのアルバム引っ提げた全国17ヶ所でのリリースツアーも発表された。4thアルバム『Apple of my eye』は自分たちの工夫が今まで以上に詰