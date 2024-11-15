◇W杯北中米大会アジア最終予選C組日本−インドネシア（2024年11月15日インドネシア・ジャカルタ）サッカー日本代表（FIFAランク15位）は15日、26年W杯北中米大会アジア最終予選でインドネシア（同130位）と対戦。試合開始早々にピンチを救ったGK鈴木彩艶のファインセーブがネット上で絶賛された。試合は開始前から激しい雨が降り続く状況。すると前半9分にロングボールのバウンドをDF板倉が見誤ってしまい処理できず。D